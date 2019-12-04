شكرا لقرائتكم خبر عن العربية لحقوق الإنسان: برنامج "كل عام" انطلق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر سلطان بن حسن الجمالى،المدير التنفيذى للشبكة العربية لحقوق الإنسان، عن تطلعه إلى التعاون بين الشبكتين العربية والأفريقية لحقوق الإنسان، لتركيز العمل على ما فيه خير للأمة العربية والإسلامية.

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وأضاف سلطان، أن الشبكة العربية نجحت فى تنفيذ كافة بنود برنامج عمل الشبكة المعتمدة من الجمعية العامة واللجنة التنفيذية للشبكة، مشيرا إلى أن برنامج كل عام انطلق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشبكة والمصالح الأساسية والفرعية فى إطار عملها.

وأشار سلطان بن حسن الجمالى، إلى أن الاستراتيجية الجديدة قد وضعت لتدارك تركيز عمل الشبكة، كما تضمنت الخطة الجديدة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية التى لم تتم خلال الأعوام الخمس السابقة.