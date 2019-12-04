ضبط شقيقين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

ضبط رجال مباحث مركز شرطة أبوتيج أسيوط، عاملًا وشقيقه، لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمسكنهما والاتجار بها بقرية باقور.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، والرائد محمد عطية، رئيس مباحث أبوتيج، بورود معلومات لضباط وحدة المباحث، أكدتها التحريات، بتحويل شقيقين منزلهما إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية المحلية والاتجار فيها، بقرية باقور دائرة المركز.

باستئذان النيابة العامة، استهدفت حملة أمنية المتهمين، وتمكنت من ضبط "أحمد.م.ص" 36 عامًا، عامل" سبق اتهامه في قضية جنايات، وشقيقه "حسن" 29 عاماً، عامل" ويقيمان قرية باقور وبحوزتهما طبنجة حلوان، وطبنجة ساقية، و2 فرد محلي الصنع، و124 طلقة متنوعة وأدوات تصنيع.

حرر المحضر اللازم، وجرى التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.