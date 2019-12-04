بالصور.. قطار يطيح بسيارة ويصيب قائدها في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

أصيب قائد سيارة بالسويس، حاول عبور شريط سكة حديد السويس، من مزلقان غير شرعي، فاصطدم به قطار الركاب القادم من الاسماعلية، ودفع السيارة لمسافة 50 مترًا.

وكان اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس، تلقى اخطارًا من مأمور قسم الأربعين، اليوم الأربعاء باصطدام قطار متجه من الإسماعيلية إلى السويس بمنطقة سور كفر أحمد عبده، بسيارة وإصابة قائدها.

انتقل ضباط قسم الأربعين ومسؤولي السكة الحديد لموقع الحادث، وأظهر الفحص، أن قائد السيارة حاول عبور القضبان من مزلقان غير شرعي قبل عبور القطار بثوانِ، وتعطلت السيارة ولم يستطع تحريكها فصدمها القطار.

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وقال مصدر مسؤول، إن القطار كان يستقله أكثر من 150 راكب، وافدين من الإسماعيلية والقطاع الريفي، وهم بحالة جيدة ولم يتعرضوا لأي إصابات بسبب الوقوف المفاجئ للقطار.

وأضاف المصدر، أن فنيو السكة الحديد، أعادوا تشغيل الجرار، واستكمل سائقه الرحلة الى محطة السويس الرئيسية.

وأظهرت التحريات التي أشرف عليها العميد أيمن عبد الحميد رئيس إدارة البحث الجنائي، عدم وجود شبهة جنائية، وأن دافع سائق السيارة كان العبور قبل مرور القطار، وحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.