بنك مصر يوقع بروتوكولا مع "إي فاينانس" لتقديم خدماته عبر منصتها الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال بنك مصر، في بيان اليوم الأربعاء، إنه وقع مؤخرا بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، بهدف تقديم الخدمات والمنتجات المالية المطورة من البنك لكافة شرائح القطاع الزراعي؛ والمشروعات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال المنصة الزراعية الإلكترونية التي تمتلكها وتديرها الشركة.

ووقع البروتوكول محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس"، وبحضور لفيف من قيادات البنك والشركة.

وقال البنك إن توقيع البروتوكول جاء في إطار استراتيجيته الهادفة للتحول الرقمي والشمول المالي، والتوسع في خدمات تكنولوجيا الدفع والتحصيل الإلكتروني، وميكنة الخدمات المالية لخدمة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبشكل خاص لخدمة أعمال القطاع الزراعي، وذلك إيماناً من البنك بأهمية هذا القطاع.

وأضاف البنك أنه يستهدف من البروتوكول التعاون مع شركة إي فاينانس لتقديم الخدمات التمويلية للقطاع الزراعي وإتاحتها على المنصة الإلكترونية التي تقوم الشركة بتطويرها، وذلك دعما للتحول الرقمي للقطاع.

وذكر أن ذلك المشروع يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تكامل بيانات كافة أطراف المنظومة الزراعية مع تنظيم وتيسير المعاملات التجارية بينهما باستخدام السوق الإلكترونية شاملة العرض والتسويق والتجارة.

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كما تتيح تلك المنصة الخدمات المالية اللازمة لعمليات البيع والشراء والادخار، وكذلك الخدمات التمويلية للمنتجين اللازمة لدعم حركة الإنتاج، وهو ما يأتي في إطار مساندة جهود الشمول المالي، والتي تهدف إلى إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بما ينعكس على تحقيق رؤية الدولة 2030 للتنمية المستدامة، بحسب البنك.

وأشار البنك إلى أن هذا البروتوكول يعد خطوة في تطبيق استراتيجية البنك نحو التحول الرقمي ودعم الأنشطة الاقتصادية الخاصة بالدولة والذي يمثل القطاع الزراعي أحد أهم أولوياته.

وأوضح أنه اتخذ خطوات عدة لتطبيق تلك الاستراتيجية منها؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي "BM Online"، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، كما أطلق الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي.

وقال البنك إنه يُعد من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر "BM WALLET"، التي تتيح للعملاء تحويل الأموال من محفظة البنك لأي محفظة أخرى في مصر، والسحب من والإيداع في المحفظة من خلال أكثر من 8 آلاف ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن المحفظة تتيح أيضا من خلال أكثر من 90 ألف منفذ فوري، دفع فواتير المرافق العامة، ودفع فواتير التليفون الأرضي والمحمول، وشراء التذاكر، وشحن رصيد الهاتف المحمول والتبرعات وغيرها من الخدمات.

وأشار البنك إلى توفيره تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع "QR Code" لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قيامه بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر لتقديم الخدمة فوريا، بحسب البيان.