سقوط عصابة "الزفر والصغير وحنجل" لتجارة المخدرات ببنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

تمكن ضباط مباحث مركز بنها، اليوم الأربعاء، من ضبط عصابة الزفر والصغير وحنجل، للاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهم 3 كيلو بانجو مخدر، وأحيل المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا بضبط كلًا من "هانى.م.س"، وشهرته "هانى الزفر"، عاطل، ومقيم مرصفا – دائرة المركز، سابق اتهامه في قضية سرقة، و"محمد.م.م"، وشهرته "محمد الصغير"، عاطل، و"أحمد.س.ج"، وشهرته "حنجل"، عاطل.

وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم على 2 سلاح ناري عبارة عن (بندقية خرطوش ماركة شوت جن، فرد خرطوش محلي الصنع، و4 طلقات من ذات العيار)، وكميه من نبات البانجو المخدر تزن 3 كيلو جرام، ومبلغ 4985 جنيه، وعدد 2 هاتف محمول.

بمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية تجارتهم، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم، والهواتف للاتصال بعملائهم.

حرر عن ذلك المحضر رقم 27671 لسنة 2019م جنح مركز بنها.