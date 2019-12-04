بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان تدين حادث إقليم نانجارهار

أدانت بعثة الأمم المتحدة العاملة في أفغانستان، الهجوم الذي وقع في إقليم نانجارهار شرق البلاد، وأسفر عن مقتل طبيب ياباني بارز يعمل في مجال الإغاثة وخمسة أشخاص آخرين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
على موقع التدوينات المصغرة تويتر، حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء - "إن هذا العمل العنيف استهدف طبيبًا كرس حياته لمساعدة المواطنين الأفغان".
وقالت البعثة - في تغريدة
وكان الطبيب الياباني تيتسو ناكامورا - الذي عمل أيضًا بمجال إدارة المياه والسدود وتحسين الزراعة التقليدية في أفغانستان - قد أصيب صباح اليوم؛ إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين نقل على إثره إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بها.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.
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