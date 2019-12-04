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رئيس وزراء بريطانيا يكشف تفاصيل اجتماعه بترامب

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وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه كان "جيدا جدا"، وتناول مستقبل حلف الناتو والأزمة السورية وقضايا أمنية أخرى .


وأكد جونسون - حسبما ذكرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية اليوم الأربعاء- أنه

لم يتجنب التصوير بصحبة ترامب كما يتردد، لافتا إلى أنه سيتم تصويره مع كل فرد من قادة الناتو خلال القمة.


من جانبه ، أكد ترامب - في تغريدة نشرها على

موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أنه استمتع باجتماعه الليلة الماضية بجونسون بمقر الحكومة البريطانية.


وتستضيف العاصمة البريطانية لندن، قمة حلف الناتو التى تعقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، 3 و4 ديسمبر الجاري ، تزامنا مع ذكرى مرور 70 عاما على تأسيس التحالف الذي تم تدشينه في 4 أبريل 1949.

 

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