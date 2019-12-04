رئيس وزراء بريطانيا يكشف تفاصيل اجتماعه بترامب

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه كان "جيدا جدا"، وتناول مستقبل حلف الناتو والأزمة السورية وقضايا أمنية أخرى .



وأكد جونسون - حسبما ذكرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية اليوم الأربعاء- أنه

لم يتجنب التصوير بصحبة ترامب كما يتردد، لافتا إلى أنه سيتم تصويره مع كل فرد من قادة الناتو خلال القمة.



من جانبه ، أكد ترامب - في تغريدة نشرها على

موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أنه استمتع باجتماعه الليلة الماضية بجونسون بمقر الحكومة البريطانية.



وتستضيف العاصمة البريطانية لندن، قمة حلف الناتو التى تعقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، 3 و4 ديسمبر الجاري ، تزامنا مع ذكرى مرور 70 عاما على تأسيس التحالف الذي تم تدشينه في 4 أبريل 1949.