العراق.. إصابة 9 من قوات الأمن في انفجار قنبلة يدوية وسط بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الأربعاء إصابة 9 عناصر أمنية في انفجار قنبلة يدوية بشارع الرشيد عند حاجز وسط العاصمة العراقية بغداد.
وذكرت القيادة في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن مجهولين ألقوا قنبلة يدوية استهدفت القوات الأمنية عند حاجز مبنى البنك المركزي
وأوضحت أن أربعة منهم في حالة حرجة.. وتم نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم.
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