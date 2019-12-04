العراق.. إصابة 9 من قوات الأمن في انفجار قنبلة يدوية وسط بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الأربعاء إصابة 9 عناصر أمنية في انفجار قنبلة يدوية بشارع الرشيد عند حاجز وسط العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت القيادة في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن مجهولين ألقوا قنبلة يدوية استهدفت القوات الأمنية عند حاجز مبنى البنك المركزي

العراقي في شارع الرشيد وسط العاصمة؛ ما أسفر عن إصابة تسعة من العناصر الأمنية بجروح".وأوضحت أن أربعة منهم في حالة حرجة.. وتم نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم.