رئيس وزراء بريطانيا يجتمع مع الرئيس الأميركي دون حضور الصحافة

عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت متأخر أمس الثلاثاء بعيدا عن عدسات المصورين الصحافيين.

وقال جونسون للصحفيين، اليوم الأربعاء، "عقدنا اجتماعا جيدا للغاية وناقشنا مستقبل حلف شمال الأطلسي وما يحدث في سوريا وعدة قضايا أمنية أخرى".

وأضاف جونسون، ردا على سؤال عن تحاشيه التصوير مع ترامب، أنه سيلتقط صورا مع جميع زعماء حلف شمال الأطلسي في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

كان جونسون، الذي يستعد لانتخابات عامة تجرى في 12 ديسمبر الجاري، طلب من ترامب عدم التدخل في الحملة الانتخابية.

ترى صحف بريطانية أن جونسون يحاول تجنب الظهور مع ترامب الذي لا يحظى بشعبية في بريطانيا.

كما اجتمع جونسون، الذي يستضيف قمة لرؤساء من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع زعماء ألمانيا وفرنسا وتركيا أمس الثلاثاء لمناقشة الأزمة السورية. وأشار إلى أهمية أن يظل الحلف، الذي تقوده الولايات المتحدة، متماسكا.

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