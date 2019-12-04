السلطة الفلسطينية: إنشاء حي استيطاني في الخليل "ينذر بالانفجار"

حذر وزير الشئون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، من أن إنشاء إسرائيل حيا استيطانيا جديدا في قلب الخليل في الضفة الغربية المحتلة "ينذر بالانفجار".

وقال الوزير، وهو أيضا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن "تنفيذ قرار وزير جيش الاحتلال (الإسرائيلي) نفتالي بينت، بإنشاء حي استيطاني في قلب مدينة الخليل ينذر بالانفجار والانتقال إلى مواجهة من نوع آخر".

وأضاف، على تويتر، أن خطوة إسرائيل المذكورة تتطلب "ردا رسميا وشعبيا فلسطينيا على هذا التغول الاستعماري الذي يأتي أيضًا في ظل التوجه لضم الأغوار" التي تشكل نحو ثلث مساحة الضفة الغربية.

اقرأ أيضا... إسرائيل تصادق على إقامة حي استيطاني جديد في الخليل

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرح، مساء أمس، بأن استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية "سيدمر كل فرص الوصول إلى سلام حقيقي قائم".

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بينيت أمر الأحد الماضي، بالبدء بالتخطيط لبناء مستوطنة يهودية جديدة في سوق "الحسبة" المركزية بالبلدة القديمة في مدينة الخليل.

تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان الولايات المتحدة أنها لم تعد تعتبر المستوطنات غير قانونية، في مخالفة للقانون الدولي الذي يعتبر أن المستوطنات، التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل منذ 1967، غير قانونية، فيما تعتبر الأسرة الدولية الاستيطان عقبة في طريق السلام.