كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 9 من عناصر الأمن العراقي جراء إلقاء قنبلة يدوية في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، اليوم الأربعاء، بإصابة 9 من عناصر الأمن العراقي جراء إلقاء قنبلة يدوية في شارع الرشيد بالعاصمة بغداد.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، خيّم التوتر على محافظتي النجف وكربلاء، الثلاثاء، بالتزامن مع بدء وفد من لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي تحقيقاته بشأن الأحداث التي عاشتها النجف خلال الأيام الماضية.

واستخدمت القوات الأمنية، القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين، الذين حاولوا اقتحام مبنى الحكومة المحلية في حي البلدية وسط مدينة كربلاء.

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واندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن بعد محاولة المحتجين اقتحام مبنى الحكومة المحلية.

وقد دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، رئيس الجمهورية برهم صالح، إلى تكليف رئيس وزراء جديد خلفا لعادل عبد المهدي، خلال 15 يوما.

وجاء في الرسالة التي وجهها الحلبوسي لصالح: "حصلت الموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، المقدمة إلينا بتاريخ 29/11/2019، واستنادا إلى المادة 76 من الدستور، تفضلكم بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما".