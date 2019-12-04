كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حريق هائل بمبنى كلية أوديسا في أوكرانيا وإصابة 10 أشخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق هائل بمبنى كلية أوديسا في أوكرانيا، وأًصيب 10 أشخاص على الأقل، وقالت دائرة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، إن مساحة الحريق في كلية أوديسا تبلغ ألف متر مربع، وهناك خطر من انهيار المباني، وفقًا لصحيفة "دومسكيا" المحلية.

وقال منشور على صفحة خدمات الطوارئ في فيسبوك: "تتواصل محاولات إخماد الحريق في كلية أوديسا للاقتصاد والقانون والأعمال الفندقية والمطاعم. اعتبارًا من الساعة 11.20 تبلغ مساحة الحريق حوالي 1000 متر مربع، هناك خطر من انهيار المباني وانتشار الحريق"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وحسب المعلومات، تم إجلاء أكثر من 40 شخصًا من مبنى الكلية المحترقة ، وفقًا لخدمات الطوارئ.

قام مكتب العمدة بتأجيل اجتماع اللجنة التنفيذية، حيث وصل رئيس بلدية أوديسا جينادي تروخانوف، إلى مكان الحريق. أيضا، لا تعمل العديد من طرق ترولي باص بسبب الحريق.

ويشارك، حاليًا، 65 شخصًا و 16 قطعة من المعدات في إخماد الحريق.

حسب الخدمة الصحفية لمجلس مدينة أوديسا، تم نقل ضحيتين إلى المستشفى.

Advertisements

وفي سياق منفصل، فإنه في أقل من أسبوع، كان هناك ثلاثة أشخاص أطلقوا عليهم الرصاص وقتلوا، وتوفي شخص واحد بعد أن دهس وقُتل شخص واحد بينما كان يلاحق رجل من مكتب شريف زعيم مقاطعة إكتور، حسب محطة cbs7.

وقال رئيس قسم شرطة أوديسا، مايكل جيرك، إن عدد جرائم العنف في جميع أنحاء حوض بيرميان أمر مقلق، في حين قال رئيس مقاطعة إكتور، شريف مايك جريفيس، إن ما يحدث "أمر لا يصدق".

وعلى صعيد آخر، أُصيب عدة أشخاص في انفجار أثناء تصفية مستودع للذخيرة في مدينة بالاكليا في شرق أوكرانيا، وفقًا للمتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية، بوجدان سينيك.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن قتيلين لقيا مصرعهما في انفجار في مستودع للذخيرة في أوكرانيا، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف "سينيك": "نتيجة للانفجار، أًصيب أربعة أشخاص وعسكريان وموظفان بالقوات المسلحة بجروح".

ووفقًا له، أُصيب أحد المصابين بحروق في أجزاء الجسم الحساسة، وأًصيب أحدهم بكسر في العظام. تم نقل الضحايا إلى المستشفى.

وذكرت هيئة الأركان العامة، في وقت سابق، أن حوالي 20 انفجارًا قد وقع في المستودع في مدينة بالاكليا أثناء تصفية الذخيرة.