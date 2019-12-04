كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 4/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || روسيا تتهم الولايات المتحدة بتأجيل تأشيرات دخول مسؤوليها عن عمد

اتهمت روسيا واشنطن بالتأخير المتعمد لإصدار تأشيرات للمسؤولين الروس المسافرين إلى الولايات المتحدة، وهو أمر قالت إنه قد يؤدي إلى مزيد من الضرر للعلاقات المتوترة بالفعل، وفقا لرويترز.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || القبض على خلية تابعة لداعش في إسبانيا