كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يدعم الضريبة الرقمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه سيمضي قدمًا في فرض ضرائب جديدة على عمالقة الإنترنت الأمريكيين مثل فيسبوك وجوجل، مما يضعه على خلاف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد بالانتقام من فرنسا بسبب خططها الضريبية الرقمية.

ووفقًا لتقرير "بي بي سي"، وقال "جونسون" يوم الثلاثاء: "فيما يتعلق بضريبة الخدمات الرقمية، أعتقد أننا بحاجة إلى النظر في تشغيل الشركات الرقمية الكبيرة والإيرادات الضخمة التي تملكها في هذا البلد ومقدار الضريبة التي يدفعونها".

وقال "جونسون": "نحن بحاجة إلى حل ذلك. إنهم بحاجة إلى تقديم مساهمة أكثر عدالة"، كما نقلت وكالة "رويترز".

التزم حزب المحافظين - حزب جونسون - بتطبيق ضريبة خدمة رقمية على إيرادات شركات مثل جوجل وفيسبوك وأمازون في مخططه للحكومة إذا فاز في الانتخابات الوطنية لهذا الشهر.

بموجب الخطة، ستدفع الشركات التقنية التي تدر ما لا يقل عن 500 مليون جنيه إسترليني (640 مليون دولار) سنويًا من العائدات العالمية ضريبة قدرها 2٪ من الأموال التي تجنيها من مستخدمي المملكة المتحدة اعتبارًا من أبريل 2020.

أثارت ضريبة الخدمة الرقمية في فرنسا، والتي تم تحديدها بمعدل 3٪ من الإيرادات المستمدة من المستخدمين الفرنسيين المتأخرة إلى أوائل عام 2019، غضب ترامب.

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وقد نقلت وكالة "رويترز" عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قوله انه تحدث مع الرئيس دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. وردًا على سؤال حول سبب تجنب تصويره مع الزعيم الأمريكي أفاد جونسون بأنه سيتم تصويره مع جميع قادة الناتو في وقت لاحق.

قد طلب جونسون، الذي يقوم بحملة انتخابية قبل الانتخابات العامة في 12 ديسمبر، من ترامب عدم التدخل في الحملة. واقترحت وسائل الإعلام البريطانية أن جونسون يحاول تجنب الظهور مع ترامب، الذي لا يحظى بشعبية في بريطانيا.

وقال للصحفيين اليوم الاربعاء "عقدنا اجتماعا جيدا للغاية وناقشنا مستقبل حلف شمال الاطلسي وما يجري في سوريا ومسائل أمنية مختلفة."

التقى جونسون، الذي يستضيف اجتماعًا لقادة التحالف العسكري، مع زعماء ألمانيا وفرنسا وتركيا يوم الثلاثاء لمناقشة سوريا، مؤكدًا أنه يعتقد أنه من المهم بالنسبة للتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة دعم بعضه البعض.

قالت الولايات المتحدة يوم الإثنين إنها قد تفرض رسومًا عقابية تصل إلى 100٪ على واردات بقيمة 2.4 مليار دولار من فرنسا من الشمبانيا وحقائب اليد والجبن وغيرها من المنتجات.

وقال "ترامب" للصحفيين الذي كان يجلس إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لندن قبيل قمة لحلف شمال الأطلسي "لقد فرضنا ضريبة على النبيذ ولدينا ضرائب أخرى مقررة".

"لا نفضل أن نفعل ذلك ، لكن هذه هي الطريقة التي ستعمل بها. لذلك إما أنها ستنجح ، أو سنضع ضريبة مفيدة للطرفين. "