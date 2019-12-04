نجوى فاروق تصدر “علاش” – فيديو

أصدرت الفنانة الشابة، نجوى فاروق، أغنية جديدة بعنوان “علاش”، بعد تحقيق أغاني “الكوفر”، نجاحا كبيرا، ونسب مشاهدة عالية على “يوتوب”.

وكتب كلمات الأغنية، ولحنها، أكرم راش، فيما أشرف على إخراج الكليب أشرف موناجي.

وحاولت نجوى تجسيد قصة تحكي عن مشكل يتكرر كثيرا في العلاقات، وهو تضحيات الرجل، ووفاؤه، مقابل شك المرأة، وتأثير الغيرة في تصرفاتها تجاهه.

وتحاول نجوى، من خلال أغنيتها الجديدة، كسب رضى الجمهور.