طنجة.. المتعاقدون يطالبون بإسقاط نظام التعاقد وينددون بالاقتطاعات من أجورهم

نظمت التنسيقية المحلية للأساتذة المتعاقدين، أمس الثلاثاء، في طنجة، وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية طنجة أصيلة، للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

ورفع المتظاهرون شعارات رافضة لمخطط التعاقد، والمطالبة بالإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، كما نددوا بالاقتطاعات، التي تطال زملاءهم في مختلف المديريات، فضلا عن الضغط، الذي تعرض له بعض الأساتذة في مديرية تطوان ووزان، لاجتياز مباريات التأهيل المهني.

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وتأتي وقفة، أمس، بالتزامن مع دعوة المكتب الإقليمي طنجة أصيلة للأساتذة المتعاقدين كافة الأساتذة في المديرية، وكل الأطر النقابية، والسياسية، على رأسها التنسيق النقابي الخماسي، والهيآت الحقوقية، والمدنية، إلى مساندتهم في ملفهم المطلبي.