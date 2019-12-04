عزيز حطاب: هذا سبب غيابي عن بداية مهرجان مراكش.. ولهذا قبلت بدور “صغير” في فيلم “أدم” – فيديو

التحق الفنان، عزيز حطاب، أمس الثلاثاء، بكوكبة الفنانين المغاربة، الحاضرين في المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، لحضور الفيلم، الذي شارك فيه “آدم”.

وكشف حطاب أنه غاب عن بداية المهرجان، لأنه كان منشغلا بالتصوير، ويقصد مسلسل “دابا تزيان”، الذي يعرض على قناة “إم بي سي 5”.

وحضر حطاب للمهرجان، تزامنا مع عرض فيلم “آدم” للمخرجة مريم التوزاني، وزوجها المنتج، نبيل عيوش، والذي يشارك فيه، في دور صغير، قال إنه وافق عليه لأن الفيلم كبير.