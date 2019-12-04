المغاربة يخطفون الأنظار في خامس أيام مهرجان مراكش..”تسيدوا” البساط الأحمر بأزياء لافتة للانتباه – فيديو

خطف الفنانون المغاربة الأنظار في اليوم الخامس من المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، أثناء مرورهم على البساط الأحمر، إذ كانت الأناقة حاضرة في اطلالاتهم بقوة، بحسب المتتبعين.

أزياء المغاربة كانت مثيرة للانتباه، ليلة أمس الثلاثاء، وحضورهم كان كثيفا مقارنة مع اليوم السابق، الذي تجنبوا فيه المرور على السجاد الأحمر، بسبب الأمطار، إذ فضلوا الدخول من الباب الخلفي لقصر المؤتمرات.

وحضرت في خامس أيام المهرجان العالمي أسماء مغربية، غابت عن الأيام الأولى من المهرجان، أبرزها عزيز حطاب، ومحمد الشوبي، ونبيل عيوش، ومريم التوزاني، وعبير العابد، وآخرون.

ويستمر مهرجان مراكش الدولي للفيلم، إلى غاية 7 دجنبر الجاري، بحضور أسماء فنية مغربية شهيرة، وأخرى عالمية ذات باع طويل في السينما العربية، والعالمية.