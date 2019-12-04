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شكرا لقرائتكم خبر عن العميد غيثان البحسني يناقش مع وفد المفوضية السامية وضع اللاجئين بحضرموت والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
ناقش نائب المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد غيثان سالم البحسني، مع مديرة مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين السيدة جاكلين بارلفين والوفد المرافق لها، وضع اللاجئين بمحافظة حضرموت.
جاء ذلك خلال استقبال العميد "غيثان البحسني" لوفد المفوضية السامية للأمم المتحدة المختص بشئون اللاجئين في مقر القيادة العامة للأمن والشرطة في المكلا، حيث رحب بوفد المفوضية الذي يزور حضرموت حالياً، مؤكدا استعداد قيادة الأمن بساحل حضرموت على تقديم كافة التسهيلات لعمل منظمات الأمم المتحدة في المحافظة.
ولفت العميد البحسني إلى ان حضرموت كغيرها من محافظات الجمهورية تعاني من مسألة اللجوء والهجرة غير الشرعية كونها تضيف أعباء فوق الأعباء التي تمر بها المحافظة ما يتطلب من منظمات الأمم المتحدة مساندة جهود السلطة المحلية بحضرموت في هذا الشأن وتقديم الدعم اللازم في شتى المجالات الخدمية والاغاثية ومن أبرزها ملف اللاجئين.
بدورها عبرت السيدة جاكلين بارلفين مدير مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين عن سعادتها لحسن الاستقبال الذي حظي به وفد المفوضية في حضرموت، مشيدة بالحالة الأمنية المستقرة التي تعيشها مدينة المكلا الأمر الذي سيساعدنا على القيام بواجباتنا تجاه اللاجئين في حضرموت.
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