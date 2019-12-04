شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يوجه ببدء العمل في مشروع تحسين وتطوير سوق المكلا الشعبي المحيط بمسجد جامع عمر والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 ديسمبر 2019 وجه محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الجهات المختصة ببدء العمل في مشروع تحسين وتطوير سوق المكلا الشعبي المحيط بمسجد جامع عمر.

Advertisements جاء ذلك خلال زيارة قام بها محافظ حضرموت صباح اليوم لمنطقة المشروع وسط مدينة المكلا، لمعاينة الموقع بعد استكمال الدراسات الخاصة به والتي تتضمن تحسين وتطوير البنية التحتية للسوق والشكل الجمالي للمحلات والأكشاك و آلية تنظيم حركة سير المركبات ووضع قوانين تضبط العمل والحركة فيه بحيث يصبح وجهة جمالية وسياحية جاذبة في مدينة المكلا. حضر الزيارة مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة ونائب مدير الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد غيثان البحسني ومدير عام حركة السير بساحل حضرموت العقيد معمر المشجري ومدير مشروع الاشغال العامة "حضرموت المهرة سقطرى" المهندس عبدالرحيم حورى والمدير التنفيذي للوحدة الفنية لإدارة المشاريع بحضرموت الدكتور زكريا بكير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحسني يوجه ببدء العمل في مشروع تحسين وتطوير سوق المكلا الشعبي المحيط بمسجد جامع عمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.