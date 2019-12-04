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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يطلع على نشاط هيئة الجيولوجيا ودوراتها التدريبية ومعرضها الترويجي والتسويقي والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على نشاط هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية والأنشطة والبرامج التي تنفذها.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها صباح اليوم لمقر الهيئة بمنطقة المساكن غرب مدينة المكلا، حضر خلالها افتتاح الدورة التدريبية في نظام المعلومات الجغرافية التي تقيمها الهيئة بالتعاون مع كلية التربية بالمكلا للمهندسين العاملين بها.
وقال محافظ حضرموت خلال كلمة ألقاها في افتتاح الدورة بأن السلطة المحلية بالمحافظة متجه بقوة نحو الاستثمار خلال العام 2020م الذي سيكون عاما للتنمية والاستثمار، مفصحا عن مشروع كبير في مجال الجيولوجيا يجري حاليا العمل عليه وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي قريبا.
وجرى خلال الزيارة الاطلاع من المحافظ البحسني على محتويات المعرض الترويجي والتسويقي للثروات المعدنية الذي نظمته الهيئة.
رافقه خلال الزيارة وكيل حضرموت لشؤون الشباب فهمي باضاوي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة.
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