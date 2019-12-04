شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن دول أوربية تؤكد ضرورة وقف الهجمات على المدنيين في سوريا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:36 مساءً, 4 ديسمبر 2019 م المناطق - الرياض اتفقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا على ضرورة وقف جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين في سوريا.

ووفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فقد أكدت تلك الدول خلال اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تستضيفه العاصمة البريطانية

لندن أنها تسعى لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين على نحو آمن وطوعي ومستدام مشددين على ضرورة مكافحة الإرهاب بكل أنواعه.

وأعربوا عن دعمهم لمبعوث هيئة الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الليبي.

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