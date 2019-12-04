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15 دولة تمنع سفر رئيس فنزويلا وحلفائه عبر حدودها

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اتفقت 15 دولة في الأمريكتين على منع 29 فنزويليا، منهم رئيس البلد المنتج للنفط نيكولاس مادورو وحلفاؤه المقربون، من السفر عبر حدودها فى إطار جهود دبلوماسية لدفعه إلى التنحى.

وحضر الاجتماع مندوبون من الأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة وكولومبيا وتشيلي وبيرو وجميعها أطراف موقعة على اتفاقية المساعدة المتبادلة لدول أمريكا التي تنص على الدفاع المشترك بين الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية.

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ووافقت المجموعة في سبتمبر أيلول على تحديد ومعاقبة وترحيل كبار أعضاء الحكومة الفنزويلية الذين قالت إنهم على صلة بأنشطة ترتبط بغسل الأموال وتهريب المخدرات والإرهاب.

تشمل قائمة الأسماء التي مُنعت أمس الثلاثاء من السفر عبر حدود الدول الموقعة على اتفاقية المساعدة المتبادلة لدول أمريكا كبار حلفاء مادورو مثل وزير الخارجية خورجي أرياثا ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو ونائبة الرئيس ديلسي رودريجيز وديودادو كابيو الرجل الثاني في الحزب الاشتراكي الحاكم.

ورفض كابيو الإجراءات التي اتخدتها المجموعة.

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