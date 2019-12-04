شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان.. 6 قتلى في هجوم على سيارة منظمة يابانية غير حكومية والان نبدء بالتفاصيل
وذكر سُهراب قادري عضو المجلس الإقليمي في ننكرهار أن المسلحين فروا من مكان الهجوم ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها بعد.
وأضاف أن الدكتور تيتسو ناكامورا رئيس منظمة الخدمات الطبية اليابانية من أجل السلام شارك في أعمال إعادة الإعمار في مجال الري والزراعة في البلاد.
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