شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 20 مسلحًا في بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف مكتب القائد العام للقوات المسلحة في بوركينا فاسو في البيان، أنه تمت إصابة عشرين مسلحا آخرين.
وأفادت المصادر، أن ثلاثة جنود قتلوا وأصيب سبعة آخرون في هذه الأحداث، كما تمت مصادرة العشرات من الدراجات النارية وغيرها من المواد التابعة للمسلحين.
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