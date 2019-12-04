شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 20 مسلحًا في بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الجيش البوركيني، مقتل 20 مسلحًا على الأقل بعدما شنّ مسلحون هجمات متزامنة خلال الليل على مواقع عسكرية وفق بيان نشره مساء أمس.

وأضاف مكتب القائد العام للقوات المسلحة في بوركينا فاسو في البيان، أنه تمت إصابة عشرين مسلحا آخرين.

وأفادت المصادر، أن ثلاثة جنود قتلوا وأصيب سبعة آخرون في هذه الأحداث، كما تمت مصادرة العشرات من الدراجات النارية وغيرها من المواد التابعة للمسلحين.