شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي درعا: لا مكان لإيران وميليشياتها في حوران والان نبدء بالتفاصيل

رصد “المرصد السوري” لافتات خطها مجهولون على بعض الجدران في مدينة “بصر الحرير” بريف درعا الشرقي، وجاء فيها “بصر الحرير عامود حوران..سنعيدها سيرتها الأولى – لن نتراجع عن مطالب الثورة. .نريد المعتقلين – إيران وميليشياتها ليس لها مكان في حوران “،

وشهدت محافظة درعا لليوم الثاني مظاهرات مناوئة لـ”النظام السوري” و”الميليشيات الإيرانية” ، حيث خرج عشرات المواطنين من أهالي بلدة حيط بريف درعا الغربي، مساء الأمس، للمطالبة بـ”إسقاط النظام السوري وخروج الميليشيات الإيرانية من محافظة درعا وإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام”.