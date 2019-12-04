شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تحذر من مرض قاتل يهاجم نصف سكان العالم والان نبدء بالتفاصيل
وحذرت المنظمة من أن تمويل مكافحة المرض، الذي يودي بحياة طفل كل دقيقتين، هزيل بشكل عام. ونظرا لأنه ينتقل عن طريق البعوض فإن نصف سكان العالم يواجهون خطر الإصابة بالمرض.
وقال بدرو ألونسو خبير الملاريا في منظمة الصحة العالمية للصحفيين "أظهر العالم أنه من الممكن إحراز تقدم" وأشار إلى تراجع ملحوظ في حالات الإصابة بالملاريا والوفيات الناتجة عنه منذ 2010. مضيفا بأن "التقدم تباطأ واستقرت الأمور عند مستوى مرتفع على نحو غير مقبول".
وخلص تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن أعلى نسب إصابة بالملاريا في قارة أفريقيا لا تزال بين النساء الحوامل والأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة العالمية» تحذر من مرض قاتل يهاجم نصف سكان العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.