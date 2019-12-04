شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تحذر من مرض قاتل يهاجم نصف سكان العالم والان نبدء بالتفاصيل

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم، إن الملاريا لا تزال تصيب الملايين كل عام وتفتك بأرواح أكثر من 400 ألف، معظمهم أطفال في أفريقيا، بسبب تعثر جهود مكافحة المرض الذي ينقله البعوض.

وحذرت المنظمة من أن تمويل مكافحة المرض، الذي يودي بحياة طفل كل دقيقتين، هزيل بشكل عام. ونظرا لأنه ينتقل عن طريق البعوض فإن نصف سكان العالم يواجهون خطر الإصابة بالمرض.

وقال بدرو ألونسو خبير الملاريا في منظمة الصحة العالمية للصحفيين "أظهر العالم أنه من الممكن إحراز تقدم" وأشار إلى تراجع ملحوظ في حالات الإصابة بالملاريا والوفيات الناتجة عنه منذ 2010. مضيفا بأن "التقدم تباطأ واستقرت الأمور عند مستوى مرتفع على نحو غير مقبول".

وخلص تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن أعلى نسب إصابة بالملاريا في قارة أفريقيا لا تزال بين النساء الحوامل والأطفال.