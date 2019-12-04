إصابة 9 أفراد أمن في هجوم بقنبلة قرب البنك المركزي العراقي

أصيب 9 أفراد من قوات الأمن العراقية، الأربعاء، في هجوم وقع بقنبلة يدوية على حاجز البنك المركزي ببغداد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عبدالكريم خلف، إن أربعة رجال أمن بين المصابين حالتهم خطيرة، بحسب وكالة الأنباء العراقية.



يأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من سقوط 5 صواريخ داخل قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، لكن دون تسجيل قتلى أو مصابين.

والثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة كركوك القبض على إرهابي كان نائباً لزعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي قبل مقتله على يد قوات أمريكية.

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وتمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على الإرهابي، الملقب أبو خلدون، داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار؛ حيث تبين أنه كان يحمل هوية مزورة باسم شعلان عبيد، وكان يشغل منصب ما يسمى الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين.

من جانب آخر، أعلنت هيئة النزاهة في العراق، الثلاثاء، توقيف نائب رئيس مجلس محافظة نينوى السابق وأحد أعضاء المجلس.

وقالت الهيئة المعنية بمكافحة الفساد بالعراق، إن قرار توقيف نائب رئيس مجلس محافظة نينوى السابق يرتبط بتهمة تهمة إعادة 76 عضواً مفصولاً من المجالس المحلية، وتسليمهم رواتب بلغت مليار و199 مليون دولار أمريكي، بشكل مخالف للقانون.

ويشهد العراق مظاهرات منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول تطالب بإصلاح النظام السياسي، وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعتبرونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.



وأعلن مجلس النواب العراقي، الأحد، قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، التي تقدم بها على خلفية الاحتجاجات.