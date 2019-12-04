المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش بالتعاون مع إسبانيا

أعلنت السلطات المغربية، الأربعاء، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش وتوقيف عناصرها الأربعة بالتنسيق مع الجانب الإسباني.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، فإن جهازي الشرطة في المغرب وإسبانيا تمكنا بعد التنسيق سويا من تفكيك الخلية الإرهابية وتوقيف عناصرها الأربعة التي تتراوح أعمارهم بين 24 و39 سنة.

وأفاد بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية بأن هذه العملية "أسفرت عن إيقاف 3 عناصر ينشطون بفرخانة وبني نصار (نواحي الناضور شمال شرقي المغرب)، من بينهم شقيق أحد المقاتلين بالساحة السورية-العراقية، تزامنا مع اعتقال زعيم هذه الخلية بضواحي العاصمة الإسبانية".

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وأضاف أن "التحريات الأولية أكدت أن أعضاء هذه الخلية انخرطوا في حملات تروج وتشيد بأعمال داعش الدموية بالموازاة مع تكثيف الدعوات التحريضية انتقاما لمصرع الخليفة المزعوم لهذا التنظيم الإرهابي".

وأوضح البلاغ أن الأبحاث أظهرت أن عناصر هذه الخلية كانوا يعقدون اجتماعات "للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية استجابة للدعوات المتكررة لقادة داعش التي تستهدف مختلف دول العالم".

وذكر أن هذه العملية "أسفرت عن حجز أجهزة ومعدات إلكترونية وهواتف نقالة وأقنعة وكتب ومخطوطات ذات طابع متطرف".

ومن المقرر أن يتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.