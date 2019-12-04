أدلة جديدة على تهديدات إيرانية للقوات الأمريكية بالشرق الأوسط

أكد مسؤولون أمريكيون وجود أدلة جديدة بشأن تهديدات إيرانية محتملة ضد قوات ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وأوضح مسؤولين اثنين بالإدارة الأمريكية لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الأدلة تعتمد على معلومات استخباراتية جمعتها وكالة تابعة للجيش خلال الأسابيع الماضية، دون توضيح طبيعة تلك البيانات.

وذكر المسؤولان أن الأيام القليلة الماضية شهدت تحركات للقوات والأسلحة الإيرانية، الأمر الذي أثار قلق واشنطن حيال تجهيز طهران لهجوم محتمل.

ولم يحددا مصدر التهديد الإيراني وإذا ما كان سيكون من الحكومة المركزية أم الحرس الثوري، غير أنهما أكدا أن تحركات طهران توحي بجاهزية قواتها في انتظار أوامر بالتحرك.

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وأشار رئيس العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط مؤخرًا إلى توقع الولايات المتحدة عدواناً إيرانيًا كنوع من أنواع الرد على العقوبات وحملة الضغط التي تحاول دفع النظام إلى التخلي عن برنامجه النووي.

وقال الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال مقابلة في البحرين آنذاك: "أتوقع أنه حال نظرنا للأشهر الـ3 أو الـ4 الماضية، فمن المحتمل أنهم سيفعلون شيئا غير مسؤول".

وتابع "لن يكون مثمرًا بالنسبة لهم على المدى الطويل اختيار التصرف في النطاق العسكري. هذه الرسالة التي نحاول نقلها".

وكانت الولايات المتحدة قالت إن الإيرانيين أقدموا على عدة عمليات استفزازية ضد الشحن البحري في الخليج العربي في وقت سابق من العام الجاري، وكانوا أيضًا مسؤولين عن الهجمات على مرافق النفط السعودية.

ونقلت "سي إن إن" عن ريبيكا ريبريتش المتحدثة باسم البنتاجون: "نواصل مراقبة أنشطة النظام في إيران عن كثب، جيشه ووكلائه، ونحن مستعدون جيدًا للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكيين حال استدعى الأمر".