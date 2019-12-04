انت الان تتابع غوتيريش يكلف فريق عمل "ايجاد حلول طويلة الاجل" لمسألة النزوح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

طلب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء من فريق عمل يُعنى بمسألة النازحين في العالم، "إيجادَ حلول ملموسة طويلة الاجل" لهؤلاء السكّان.

كما طلب من الفريق الذي تمّ تشكيله حديثًا، توصيات "لتحسين" استجابة الدول الأعضاء لظاهرة النزوح، سواء بالنسبة إلى الأشخاص النازحين أو للبلدان التي تستضيفهم.

وبلغ عدد النازحين في العالم 58 مليونًا العام الماضي.

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وجاء في بيان أنّ "عدد الأشخاص الذين نزحوا العام الماضي من جرّاء نزاع قد وصل إلى رقم قياسي بلغ أكثر من 41 مليونا. وخلال العام نفسه، تهجّر 17 مليون شخص آخرين بسبب كوارث طبيعيّة".

يتكون فريق العمل من ثمانية أشخاص تمت تسميتهم الثلاثاء، ويتحدر عدد منهم من دول تواجه ظاهرة النزوح.

وقالت الأمم المتحدة إن غوتيريش اختار الإيطالية فدريكا موغيريني والرواندي دونالد كابيروكا لترؤس هذا الفريق، من دون تحديد موعد نهائي لتقديم استنتاجات هذه المجموعة.