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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرنامج السعودي يدشن عددا من المشاريع التنموية في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عدداً من المشاريع التنموية في قطاعات الصحة والمياه والتعليم والطرق في محافظة الجوف، كما وقع البرنامج السعودي، عقوداً مع منفذي مشروعي سفلتة شوارع مدينة الحزم وترميم عدد من المدارس بالمدينة تحت إشراف السلطة المحلية.
وشدد وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي، على أهمية المشاريع التي من شأنها المساهمة في تحسين الجانب التنموي، كما أكد حرص السلطة المحلية في الجوف على تقديم كافة التسهيلات للبرنامج السعودي من أجل تنفيذ المشاريع، متمنياً من البرنامج تقديم المزيد من الدعم لمحافظة الجوف.
وأعرب الحاشدي، عن شكر السلطة المحلية في الجوف للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، نظير دعمها السخي .. منوهاً بجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال دعم وتنمية محافظة الجوف.
بدوره قال مندوب البرنامج السعودي المهندس مشاري البلوي، إن البرنامج سينفذ عدد من المشاريع في قطاعات الصحة والتربية والمياه والطرق، وذلك ابتداءاً من مطلع الأسبوع القادم، لافتاً إلى أن هناك مشاريع قادمة سيتم تنفيذها بمحافظة الجوف
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