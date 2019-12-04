شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمم المتحدة»: 168 مليون شخص يحتاجون 29 مليار دولار للعمليات الإنسانية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (جنيف)
أطلقت الأمم المتحدة نداء لتوفير 29 مليار دولار أمريكي لتمويل العمليات الإنسانية خلال عام 2020، لمساعدة 168 مليون شخص حول العالم يحتاجون للمساعدات والحماية، بسبب الصراعات الطويلة والكوارث المناخية والطبيعية والاقتصادات المتدهورة.
وأكدت الأمم المتحدة أن واحداً من كل 45 شخصاً على كوكب الأرض، يحتاج إلى المساعدات الإنسانية كالغذاء والماوي والعلاج والتعليم في حالات الطوارئ وغيرها من المساعدات الأساسية.
وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الإنسانية مارك لوكوك في جنيف إن عام 2020 سيكون صعباً على الملايين من الناس، بما في ذلك الأطفال والنساء وذوي الإعاقة، لكن الاستجابة الإنسانية تتحسن وتصل بسرعة للفئات الأكثر ضعفاً.
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