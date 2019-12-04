إرتفاع أسعار صفيحتي البنزين 100 ليرة والديزل أويل 100 ليرة والغاز 100 ليرة

أصدرت ​وزارة الطاقة والمياه​ أسعار مبيع ​المحروقات​ السائلة - ل.ل./ 20 ليتر، وقد سجلت صفيحتي ​البنزين​ 95 و98 أوكتان إرتفاعا بـ100 ليرة، كما إرتفاع سعر الديزل أويل و​الغاز​ 100 ليرة. وقد سجلت الأسعار السعر التالي: صفيحة البنزين 95 أوكتان: 24،900 ليرة لبنانية. Advertisements صفيحة البنزين 98 أوكتان: 25،500 ليرة لبنانية. صفيحة الديزل أويل: 17،500 ليرة لبنانية. قارورة الغاز: 14،600 ليرة لبنانية.

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