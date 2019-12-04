قائد الحرس الثوري الإيراني: حزب الله بصفته فخر العالم العربي يتصدى بكل اقتدار للكيان الصهيوني

شدّد قائد الحرس الثوري ال​إيران​ي اللواء ​حسين سلامي​، على أنّ "حزب الله" بصفته فخر العالم العربي، يتصدّى بكلّ اقتدار للكيان الصهيوني، ويخمد أيّ تحرّك للصهاينة في المهد. كما أنّ الشعب السوري أحبط السياسات العدائيّة للدول الغربية والإمارات والسعودية".

ولفت في مراسم اليوم الوطني لإحياء ذكرى 92 ألف شهيد تعبوي في طهران، إلى أنّ "إيران صمدت أربعة عقود دفاعًا عن قيمها الوطنيّة والإسلاميّة"، مركّزًا على أنّ "الشعب الإيراني وجّه خلال الاسابيع الماضية صفعة أُخرى للاستكبار وخاصة ​الولايات المتحدة الأميركية​، لتُعيد حساباتها مرّة أُخرى".

وأكّد سلامي أنّ "شهداءنا هم الحقائق الحيّة والساطعة لأمجاد الإسلام وإيران، واليوم لدينا مجموعة من النجوم الساطعة في سماء الملاحم الأبديّة للإسلام وإيران"، موضحًا أنّ "الشهداء هم الدليل الحي على تطلّعاتنا السامية، وعلّمونا كيفيّة هزيمة الشياطين في الساحات غير المتكافئة". وأشار إلى أنّ "المستكبرين يفرّون وينتشرون على الأرض مثل الذباب، ويتمكل يوم تشييع خيار من خيارات العدو، ولطالما كان الشعب الإيراني والشعوب الإسلامية تسعى لإكمال الخطة الخاصة بنهضتهم من خلال توجيهات ولي أمر المسلمين الإمام علي الخامنئي".