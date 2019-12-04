أكّد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أنّ "الوحدة والتضامن هما الركيزتان الأساسيّتان لـ"حلف شمال الطلسي" (الناتو)"، لافتًا إلى أنّ "على الحلفاء احترام وحماية بعضهم البعض".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "تركيا تتوقّع من الحلفاء الوقوف إلى جانبها ضدّ كل أشكال الإرهاب، بما في ذلك "بي كا كا" و"داعش"، مركّزًا على "ضرورة إبداء مواقف عمليّة وعدم الاكتفاء بالأقوال، وأنّ لا أحد سيكون آمنًا إلّا أذا كان الجميع آمنين".
كانت هذه تفاصيل خبر قالن: تركيا تنتظر من حلفائها الوقوف إلى جانبها ضد جميع أشكال الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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