قالن: تركيا تنتظر من حلفائها الوقوف إلى جانبها ضد جميع أشكال الإرهاب

أكّد المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​، ​إبراهيم قالن​، أنّ "الوحدة والتضامن هما الركيزتان الأساسيّتان لـ"حلف شمال الطلسي" (​الناتو​)"، لافتًا إلى أنّ "على الحلفاء احترام وحماية بعضهم البعض".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "​تركيا​ تتوقّع من الحلفاء الوقوف إلى جانبها ضدّ كل أشكال ​الإرهاب​، بما في ذلك "بي كا كا" و"داعش"، مركّزًا على "ضرورة إبداء مواقف عمليّة وعدم الاكتفاء بالأقوال، وأنّ لا أحد سيكون آمنًا إلّا أذا كان الجميع آمنين".