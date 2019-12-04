انتحار عنصر قوى امن داخلي في خراج بلدة سفينة الدريب في عكار

افادت قناة "الجديد" بأنه "عثر على المواطن أ. ط. وهو عنصر في ​قوى الامن الداخلي​ جثة هامدة داخل حقل في خراج بلدة ​سفينة​ الدريب وإلى جانبه مسدّسه الأميري.

وقد حضر الى المكان عناصر من قوى الامن الداخلي للكشف عليها ومعرفة ملابسات الحادثة. وبحسب المعلومات الاولية يرجح ان تكون عملية انتحار.

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