انتحار عنصر قوى امن داخلي في خراج بلدة سفينة الدريب في عكار

افادت قناة "الجديد" بأنه "عثر على المواطن أ. ط. وهو عنصر في قوى الامن الداخلي جثة هامدة داخل حقل في خراج بلدة سفينة الدريب وإلى جانبه مسدّسه الأميري.
وقد حضر الى المكان عناصر من قوى الامن الداخلي للكشف عليها ومعرفة ملابسات الحادثة. وبحسب المعلومات الاولية يرجح ان تكون عملية انتحار.
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