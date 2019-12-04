تسلم وزير الخارجية والمغتربين في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ نسخا عن أوراق اعتماد ستة سفراء جدد في ​لبنان​ تمهيدا لتسليمها في وقت لاحق الى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​.

والسفراء الجدد هم: وليد عبد الرحمن جفال الحديد(الاردن)، تاكيشي اوكوبو(اليابان)،

توي ديغبي TUi Digbe (​ساحل العاج​)، ياسر محمد علوي ​محمد محمود​ (​جمهورية مصر​ العربية)، موريسيو بيلابو (​تشيلي​) وعبد الكريم ركايبي (​الجزائر​) .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل تسلم نسخا عن أوراق اعتماد 6 سفراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.