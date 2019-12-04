حواط: في الغرف المظلمة تُشكل الحكومة والتاريخ لن يرحمكم

ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، على أنّ "في الغرف المُظلمة مثل قلوب أصحابها، تُشكَّل الحكومة ويجري تقاسم الحصص، قبل استشارات التكليف خلافًا للدستور".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "فجور وفساد وتكاذب. التاريخ لن يرحمكم، والناس لن ترحمكم، وسقوطكم حتمًا مدوي. الله يحمي لبنان واللبنانيين".
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