عبود: نطالب بمبعوث رئاسي للتفاوض مع السوريين لمرور البضائع اللبنانية المصدرة

طالب الوزير السابق ​فادي عبود​ بـ"مبعوث رئاسي للتفاوض مع السوريين لمرور البضائع ال​لبنان​ية المصدّرة، وتنفيذ اتفاقيّة "الترانزيت" العربيّة". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "من الممكن خلال بضعة سنوات أن تَصل صادرات لبنان إلى ​العراق​ وحده إلى مليار دولار أميركي، ومن الممكن أيضًا أن تَزيد صادراتنا إلى ​الخليج​ بشكل كبير إذا أمَنّا الشحن البري إلى الخليج بطريقة فعّالة".

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