الطقس يتأثر ابتداء من مساء الغد بمنخفض جوّي ماطر مصحوب بكتل هوائية باردة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا خريفيا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم غد الخميس حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي ماطر مصحوب بكتل هوائية باردة.

وتوقعت أن يكون طقس اليوم واليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: قليل الغيوم نهارًا وارتفاع طفيف ب​درجات الحرارة​ يتحوّل تدريجيًا ليلاً الى غائم جزئيًا وتصبح الأجواء مهيأة فجر الخميس لتساقط أمطار متفرقة.

الخميس: غائم مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، وامطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة،كما تتساقط ​الثلوج​ مع تدني درجات الحراراة فجر الجمعة على ارتفاع الـ1500 متر وما فوق. نحذّر من تكون الجليد على الطرقات الداخلية خلال ساعات الصباح الأولى.

الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة واحتمال تساقط بعض ​الأمطار​ المتفرقة خاصة في المناطق الداخلية.