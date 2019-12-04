أصدر القاضي المنفرد الجزائي في زحلة محمد شرف، بناء على الشكوى المقدمة من المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، حكما بإدانة عادل جان سروجي، صاحب مؤسسة جان سروجي للمعدات التجارية في منطقة زحلة، بجرم تلويث نهر الليطاني وتلويث ​البيئة​، المنصوص عنه في القانون رقم 64/1988 وقانون حماية البيئة وقانون ​المياه​ وقانون العقوبات.

وقضى الحكم بتغريم المدعى عليه عادل جان سروجي مبلغ مليوني ليرة لبنانية، وإلزامه غرس 300 غرسة من أشجار الصنوبر على ضفاف مجرى نهر الليطاني في المنطقة الموازية لمعمله، والقيام بفحوصات دورية للمياه الصناعية التي تخرج من معمله، والزامه تسديد مبلغ 800 الف ليرة لبنانية كعطل وضرر للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وتدريك النفقات كافة ورد ما زاد وخالف.

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كانت هذه تفاصيل خبر الزام مدعى عليه بجرم تلويث الليطاني بغرس 300 شجرة صنوبر على ضفاف النهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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