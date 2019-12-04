اعتبر القيادي السابق في ​التيار الوطني الحر​ المحامي أنطوان نصرالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "‏مع الاسماء وشكل ​الحكومة​ المقترحة الشاطئ الى زوال، ​الهجرة​ الى تضخم، المؤسسات الى اضمحلال والتدخل ب​القضاء​ يصبح قاعدة و

الفقراء اعدادهم الى ازدياد"، مضيفا:"هي حكومة ​الاغنياء​ والزعماء وترسيخ التدخل الخارجي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المحامي نصرالله: الحكومة المقترحة هي حكومة الاغنياء والزعماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.