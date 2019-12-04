جريصاتي زار المحمية الطبيعية في بلدة اليمونة ومطرانية دير الأحمر

تفقد وزير البيئة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​فادي جريصاتي​ المحمية الطبيعية في بلدة ​اليمونة​، واطلع من رئيس ​البلدية​ ​طلال شريف​ على واقع المحمية، وكيفية التخلص من ​النفايات​ المنزلية في البلدة، والعوائق التي تواجه المجلس البلدي.

ثم زار جريصاتي مطرانية ​دير الأحمر​ المارونية، قبل انتقاله إلى مركز المحافظة في ​بعلبك​.

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