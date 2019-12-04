توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "WeGO" وجامعة البلمند وإتفاقية مع بلدية بتوراتيج

وقع نائب رئيس ​جامعة البلمند​ للشؤون الدوليّة البروفسور رامي عبود، على مذكرة تفاهم في مجال النقل الذكي مع من مدير عام شركة "WeGO" هنري بو شديد، في مجال ​النقل العام​، من أجل تطوير نظام جديد لإدارة ​البنى التحتية​ والنقل الذكي (ITMS) ليتم تنفيذه في جبيل، ​كسروان​، ​المتن​ و​الكورة​ في المقام الأول قبل التوسع في جميع أنحاء ​لبنان​.

كما جرى توقيع اتفاقية تعاون بين مركز نظم المعلومات الجغرافية في جامعة البلمند وبلدية بتوراتيج في الكورة بهدف تطوير خرائط ذكيّة تربط جغرافيّة القرية بالمعلومات الاجتماعيّة والاقتصاديّة المفصَلة التي تم جمعها من خلال مسح ميداني.

وأشاد البروفسور عبود بهاتين الاتفاقيتين مشيرًا إلى أنها تأتي في سياق سعي جامعة البلمند لدعم مبادرات الريادة التكنولوجيّة. وشدّد على أهميّة نقل التكنولوجيا والأبحاث من المختبر إلى المجتمع، حيث توضع موارد الجامعة في خدمة لبنان.