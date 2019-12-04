عَلِمت قناة الـ"LBCI" أنّ "ظروف أو عناصر ترشيح المدير العام لشركة "خطيب وعلمي" سمير الخطيب لم تكتمل بعد، ولا مؤشّرات في بعبدا لإمكان صدور بيان يحدّد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة المقبل".
ولفتت المعلومات، إلى أنّ "لقاء وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري كان سريعًا واقتصرت مدّته على 15 دقيقة، ولم يحصلا فيه على أجوبة مكتملة من الحريري على 3 أسئلة واضحة: هل سيرشّح الخطيب، هل سيشارك في حكومة يؤلّفها الخطيب، وهل ستعطيها "كتلة المستقبل" الثقة؟".
وأكّدت مصادر وزاريّة مطّلعة على حركة المشوارات الّتي حصلت ليلاً، أنّه "لا يمكن القول إنّ ورقة الحريري "احترقت"، وأنّ الأمر ينتظر بيانًا واضحًا وصريحًا من الحريري بإعلان ترشيح سمير الخطيب".
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الـLBCI: عناصر ترشيح الخطيب لم تكتمل بعد ولا مؤشرات لصدور بيان يحدد موعد الاستشارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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