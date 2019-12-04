معلومات الـLBCI: عناصر ترشيح الخطيب لم تكتمل بعد ولا مؤشرات لصدور بيان يحدد موعد الاستشارات

عَلِمت قناة الـ"LBCI" أنّ "ظروف أو عناصر ترشيح المدير العام لشركة "خطيب وعلمي" ​سمير الخطيب​ لم تكتمل بعد، ولا مؤشّرات في ​بعبدا​ لإمكان صدور بيان يحدّد موعد ​الاستشارات النيابية​ الملزمة لتكليف رئيس الحكومة المقبل".

ولفتت المعلومات، إلى أنّ "لقاء وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​ والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" ​حسين الخليل​ مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ كان سريعًا واقتصرت مدّته على 15 دقيقة، ولم يحصلا فيه على أجوبة مكتملة من الحريري على 3 أسئلة واضحة: هل سيرشّح الخطيب، هل سيشارك في حكومة يؤلّفها الخطيب، وهل ستعطيها "​كتلة المستقبل​" الثقة؟".

وأكّدت مصادر وزاريّة مطّلعة على حركة المشوارات الّتي حصلت ليلاً، أنّه "لا يمكن القول إنّ ورقة الحريري "احترقت"، وأنّ الأمر ينتظر بيانًا واضحًا وصريحًا من الحريري بإعلان ترشيح سمير الخطيب".