النشرة: غياب مظاهر الاعتصام في النبطية وكفررمان

افاد مراسل "النشرة" في النبطية عن غياب مظاهر الاعتصام في النبطية وكفررمان، حيث فتحت ​المدارس​ والثانويات والجامعات الرسمية والخاصة ابوابها وفتحت ​السراي الحكومي​ في يوم عمل عادي، كما فتحت ​المصارف​ وما تزال تشهد زحمة مواطنين على ابوابها وفي الباحات الخارجية لها لقبض الرواتب.

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