النشرة: توقيف عدد من المحتجين في سعدنايل بعد اعتدائهم على الجيش

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن "​الجيش اللبناني​ اوقف عددا من ​المحتجين​ في ​سعدنايل​ بعد اعتدائهم على عناصر الجيش خلال محاولتهم فتح الطريق".

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