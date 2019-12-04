شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلسطينى: نشكر الحكومة المصرية على استضافة اجتماع الشبكة العربية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال اللوح،" نعتز بإقامة الاجتماع على أرض الكنانة و نشكر الحكومة المصرية على إقامته بقاهرة المعز ".

وأضاف اللوح خلال كلمة له فى اجتماع الجمعية العمومية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان داعم التحرر فى كل مكان ومناضل حقوقى، مؤكدا:" نعلم الدور الهام و العظيم الذى تقوم به الشبكة العربية لنشر ثقافة حقوق الانسان فى المنطقة العربية و دعم القضية الفلسطينية من خلال الأنشطة المختلفة خاصة فيما يتعلق بقضايا الأسرى و المعتقلين الفلسطينين فى السجون".

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وتابع ،" تتولى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فى فلسطين، رئاسة الشبكة العربية فى العام القادم ونأمل أن تساعد فى النهوض و الوصول الى الأهداف ،نعمل دون كلل على تعزيز مكانتنا الدولية و حرصت القيادة الفلسطينية على الانضمام للمعاهدات الدولية و احترامها ليس من عقبة أمامنا سوى الاحتلال الاسرائيلى الذى يضرب بعرض الحائط حقوق مليار و نصف مليار فى بيت المقدس ،من يقرأ التاريخ جيدا يجد ان بيت المقدس كان ومازال محل للأطماع ، على أرضنا صامدون بقوة حقوقنا و أمتنا العربية و الاسلامية اما المحتلون فسترفضهم الارض المباركة ".