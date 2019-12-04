اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

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ووجه يونس خلال كلمة له عقب الإعلان رسميا عن تسلمه رئاسة الشبكة العربية، التحية للدولة المصرية لاستقبالها المؤتمر بعد تعذر انعقاده فى فلسطين، متابعا:" فى فلسطين فى ظل الاحتلال الإسرائيلى أصبحنا أبعد ما يكون عن تحقيق الحد الأدنى من العدالة، العدالة مغيبة فى هذا المكان، القدس مدينة محتلة ولن يغير أى قرار هذا الموقف".
وتابع: "نأمل أن نعقد اجتماع قريبا للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مدينة القدس، مشيرا إلى أنهم يعملون داخل فلسطين فى ظل ظروف سياسية معقدة نتيجة للاحتلال وما يمارس من سياسات استعمارية وحصار على قطاع غزة ومحاولة تهويد القدس، بالإضافة لصعوبة البيئة السياسية نتيجة للانقسام الفلسطيني الداخلي.
وذكر عصام يونس المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن الشبكة العربية رسخت مكانة مميزة فى المشهد العربي،متابعا :" ونتطلع الي العمل للاستمرار فى البناء على ما تم من إنجازات وتعزيز دورها فى دعم المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الانسان فى الدول العربية".
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